Romy Höchenberger hofft weiter auf DM-Teilnahme

Romy Höchenberger vom SV Kirchdorf hat bei den Landesmeisterschaften im Kunstradfahren in Illsfeld den zehnten Platz erreicht und sich die Qualifikation fürs Deutschland-Halbfinale gesichert. Sie begann ihre Kür mit der gewohnten Sicherheit und einer schönen Ausstrahlung. Leider musste sie nach dem gelungenen Anfang bei einem für sie unproblematischen Bestandteil der Kür gleich drei Mal in Folge vom Fahrrad steigen. Dies kostete nicht nur Nerven und Kraft, sondern vor allem Zeit. Sie konnte ihre Kür nicht innerhalb der vorgeschriebenen fünf Minuten beenden. Mit dem Ergebnis von 108,67 Punkten blieb sie weit unter ihren Möglichkeiten.

Ende September werden beim Deutschland-Halbfinale in Lemgo Sportlerinnen aus ganz Deutschland um einen der 16 Startplätze bei den deutschen Meisterschaft kämpfen. Bis dahin heißt es für Höchenberger, den Wettkampf in Illsfeld abzuhaken und daran zu arbeiten, die gute Trainingsverfassung auch am Wettkampftag auf die Fläche zu bringen.