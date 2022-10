Regionssingen in Kirchdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung des Liederkranzes Kirchdorf haben sich acht Chöre der Region Iller nach dreijähriger Pause wieder zum Freundschaftssingen in der toll dekorierten Festhalle getroffen. Die Freude am Wiedersehen, die Vielfalt der kurzen Beiträge und die zahlreichen erfreuten Gäste waren eine gute Basis für einen amüsanten und herzlichen Abend, bei dem die Mitwirkenden sehr viel Lob ernten konnten. Schon zu Beginn hat der Kinderchor Kirchdorf mit den Bobby Cars und ihrem Lied „Tante aus Marokko“ für Furore gesorgt. Zusammen mit dem Liederkranz Kirchdorf beschrieben sie dann mit dem fetzigen Titel „Schön ist es auf der Welt zu sein“ treffend das Motto des Abends. Mit einem kurzweiligen Programm wechselten sich die Männerchöre „Chorgemeinschaft Gutenzell-Hürbel“ und der „Männerchor des Musikvereins Dettingen“ mit den traditionellen gemischten Chören „Liederkranz Rot a. d. Rot“, „Singkreis Erlenmoos“ und den jungen Chören „Chor Horizont Dettingen“ und „ConTakt Unteropfingen“ ab. Mit den unterschiedlichsten Liedern und voller Ausdruckskraft zeigten sie sich von ihrer besten Seite. Richtig überwältigende Stimmung ergab sich dann mit fünf bekannten Stimmungsliedern mit denen der Liederkranz Kirchdorf und die Tontechnik alle Anwesenden zum Mitsingen überzeugte. Es war wahre, glückselige Freude am Singen. Der Höhepunkt lag im amüsanten letzten Teil des Abends bei den Chorparodien „Drei verliebte Nulpen“, „Himalaya-Marsch“, dem Sketch „Bulldog-Anmeldung beim Landratsamt“ und den lustigen Mundartvorträgen der Herren Kohler, Schlecht und Wespel. Auch der Wein und die gute Bewirtung sorgten für Ausgelassenheit und Zufriedenheit im Publikum. So konnte der Vorsitzende des Liederkranzes Kirchdorf, Gerhard Mack, am Ende allen Chören, Instrumentalisten, Gästen und Ehrengästen Dank für die tollen Beiträge, die gute Stimmung und die Herzlichkeit aussprechen.