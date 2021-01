Rat will Kindergarten-Standort festlegen

In der Sitzung des Kirchdorfer Gemeinderats am Dienstag, 26. Januar, soll die finale Standortfestlegung (Rathaus-, Schul- oder Heimstraße) für den Bau eines zweiten Kindergartens in Kirchdorf erfolgen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Kirchdorfer Rathaus. Behandelt werden an diesem Tag außerdem die Radweganbindung der Firma Liebherr in Oberopfingen in Richtung St. Angelus (Auftragsvergabe zur Ausführung), die Neufestsetzung der Abwasser- und Wasserversorgungsgebühren sowie die Fortschreibung des Radwegeprogramms durch den Landkreis Biberach. Für interessierte Zuhörer ist eine vorherige Anmeldung bei der Gemeinde unter Telefon 07354/9332142 oder per E-Mail an andrea.wohnhaas@kirchdorf-iller.de erforderlich.