Radfahrer übersieht Motorrad – zwei Schwerverletzte

Zwei Männer sind bei einem Unfall am Montagmorgen in Kirchdorf schwer verletzt worden. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Gegen 5.15 Uhr war ein 50-jähriger Radfahrer aus einem Feldweg in die Opfinger Straße abgebogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat er hierbei einen 23-jährigen Motorradfahrer übersehen, der in Richtung Oberopfingen unterwegs war.

Die Zweiräder stießen zusammen und die Fahrer stürzten. Der Rettungsdienst brachte beide Männer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Kirchdorf war mit rund 20 Mitgliedern im Einsatz. Die Zweiräder wurden abgeschleppt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden an der Honda rund 6000 Euro und am Mountainbike rund 1000 Euro.

Kurze Zeit später krachte es auf der Kreisstraße zwischen Oberopfingen und Kirchdorf erneut. Dieses Mal ohne Verletzte. Gegen 6.15 Uhr wollte eine 31-Jährige beim Wasserwerk links abbiegen. Hierzu musste sie mit ihrem Fiat anhalten. Das bemerkte der nachfolgende BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf.

Das Auto des 30-Jährigen musste abgeschleppt werden. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz, weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.