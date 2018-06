Queenklassiker erklingt im Bürgerpark

1250 Jahre Kirchdorf an der Iller und 90 Jahre Musikverein Kirchdorf an der Iller. Diese beiden Jubiläen sollen am Mittwoch, 30. Juli, ab 20.30 Uhr im Rahmen der Abendserenade im Kirchdorfer Bürgerpark gefeiert werden.

Die Zuhörer erwartet bei schönem Wetter ein besonderer musikalischer Leckerbissen: Der Musikverein Kirchdorf wird die Abendserenade mit dem weithin bekannten Chor „Contakt“ aus Kirchdorf-Unteropfingen, bekanntlich Finalist beim SWR-4-Landesfinale „Chorduell“, gestalten.

Im Kirchdorfer Bürgerpark werden Chor und Orchester gemeinsam klassische Titel über Musical-Melodien bis hin zu Rockmusik in Form der weltbekannten „Bohemian Rhapsody“ von Queen aufführen.

Der Eintritt zur Abendserenade am Mittwoch, 30. Juli, ist frei, bei schlechtem Wetter wird in die Kirchdorfer Festhalle ausgewichen.