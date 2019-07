Projektwoche in Kirchdorf

Die Projektwoche an der Michael-von-Jung-Schule in Kirchdorf hat 21 großteils klassenübergreifende Angebote umfasst.

Die entstandenen kreativen Arbeiten wurden beim Schulfest präsentiert. So wurden Altkleider und sonstige Wertstoffe zu neuem Leben erweckt, mit Pappmache und Farbe entstanden aus alten Gegenständen neue Kunstobjekte, bei der Sportolympiade gab es Action, Sport und Spaß für die Teilnehmer und die Techniklehrer überlegten sich, ökologisch wertvolle Nistkästen und Insektenhotels mit ihrer Gruppe zu bauen. Die ersten und zweiten Klassen der Grundschule blieben in ihrem Klassenverband. So lernte die Klasse 1a in der Projektwoche Kinderspiele aus aller Welt kennen.