Premiere für Dirigent Berthold Leicht

Berthold Leicht hat seine Tätigkeit als Dirigent beim Musikverein Kirchdorf im vergangenen Jahr unmittelbar nach dem Frühjahrskonzert aufgenommen. Beim diesjährigen Frühjahrskonzert konnte er nun zeigen, welche Früchte seine Arbeit mit dem Orchester getragen hat.

Nach der Einleitung durch die Jugendkapelle Illertal/Rottal präsentierte Berthold Leicht den Zuhörern ein sehr gefälliges und abwechslungsreiches Programm. Dabei waren die zwei Konzertteile klar in einen eher klassisch und symphonischen sowie einen moderneren Teil untergliedert. Von den zahlreichen Zuhörern wurde der Klang des Blasorchesters äußerst positiv aufgenommen, teilt der Verein mit. Im ersten Teil musizierte das Orchester sehr facettenreich, filigran und fein, wobei neben Werken wie Polka Italienne (Sergeij Rachmaninow) oder Fanfare for a New Horizon (Thomas Doss) der musikalische Höhepunkt sicherlich die Ouvertüre aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi gewesen ist.

Im zweiten Teil zeigten die Musiker ihre Leidenschaft zu moderner und rhythmischer Pop- und Rockmusik. Unterstützt durch E-Bass und E-Gitarre wurden Stücke wie Glenn Miller in Concert, Der Zauberer von Oz oder aber auch Kool & the Gang Greatest Hits effektvoll in Szene gesetzt, wodurch die Gäste sich zu großem Applaus hinreißen ließen.