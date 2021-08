Porsche Macan fängt auf der A 7 Feuer

Auf der Autobahn 7 auf Höhe Kirchdorf hat sich am Sonntag mehrmals überschlagen und Feuer gefangen. Laut dem Bericht der Polizei fuhr ein 56-jähriger Autofahrer gegem 12-51 Uhr auf der A 7 in südliche Fahrtrichtung. Der Porsche-Fahrer aus dem Raum Recklinghausen war in Begleitung seiner 18-jährigen Tochter und seinem 15-jährigen Sohn.

Zwischen der Anschlussstelle Dettingen und der Anschlussstelle Berkheim kam der Fahrer aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er auf die dortige Leitplanke und schlitterte auf dieser bis er die angrenzende Böschung hinunterrutschte.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und durchbrach den dortigen Wildschutzzaun. Anschließend fing der Unfallwagen sofort an zu brennen. Die Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem brennenden Porsche befreien, bevor dieser von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die drei Insassen machten vor Ort keine Verletzungen geltend.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Autos waren der rechte Fahrstreifen und der Pannenstreifen unter Mithilfe der eingesetzten Feuerwehr Erolzheim und Autobahnmeisterei Memmingen für circa zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 60 000 Euro.