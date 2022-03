Scooter-Fahrer versteckt sich vor der Polizei im Gebüsch

In der Hochhausstraße in Kirchdorf an der Iller haben Beamte des Polizeireviers Biberach am Samstag, gegen 2.40 Uhr, einen E-Scooter entdeckt.

Als der Fahrer des Scooters den Streifenwagen wahrgenommen hatte, flüchtete er jedoch zu Fuß ins Gebüsch und ließ E-Scooter und seine Sporttasche zurück.

Die Polizeibeamten konnten den E-Scooter-Fahrer zusammengerollt im Gebüsch ausfindig machen. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen sie bei dem 40-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahr.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Dem Scooter-Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.