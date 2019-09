Bereits Anfang des Jahres hat Kunstradsportlerin Romy Höchenberger vom SV Kirchdorf beim Heimwettkampf ihr Können bewiesen. Ziel war es, den guten Stand zu halten und das Ergebnis noch um weitere Punkte zu steigern. So führte Höchenberger neben Schichtarbeit und Studium ihr Training fort und es gelang ihr, die Form zu halten.

Am vergangenen Wochenende trafen sich die Kunstradfahrer aus ganz Deutschland zum zweiten German Masters in Biberach (SZ berichtete). Darunter auch Romy Höchenberger bei der Einer-Disziplin der Frauen. Sie ging von Platz 23 an den Start und konnte eine ruhige Kür auf die Fläche bringen. Einmal musste sie zwar vom Rad und eine Drehung lief nicht ganz optimal, dennoch kam sie mit einem Lächeln von der Fläche. Sowohl Sportlerin als auch Trainer sind zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis von 131,68 Punkten. Höchenberger konnte sich damit von Platz 23 auf Platz 18 vorschieben.

Am kommenden Wochenende misst sie sich mit den besten Sportlern aus ganz Deutschland beim Deutschland-Halbfinale in Sulzbach am Main. Ziel ist es hier, die kleineren Unsicherheiten noch auszubessern und wieder ein schönes Programm auf die Fläche zu bringen. Sie startet von Platz 15. Ob es am Ende unter die Top Ten reicht, wird sich zeigen. Im Vordergrund steht die eigene Leistung.