Perfekter Heimspieltag für SV Kirchdorf

Die volle Ernte haben die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf beim Heimspieltag in der Verbandsoberliga Süd eingefahren. Der SVK bezwang den TV Feldkirchen mit 8:0 und den TTC Freising-Lerchenfeld mit 8:4.

In der Aufstellung Stefanie Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Susen Schmerler ging es für den SV Kirchdorf gegen den TV Feldkirchen an die Platte. Die jungen Gäste hatten nicht viel zu bestellen. Lediglich fünf Sätze gaben die SVK-Frauen beim 8:0-Erfolg ab.

Im zweiten Spiel gegen den TTC Freising-Lerchenfeld kam Kayra Bekir für die immer noch angeschlagene Yvonne Wetzel zum Einsatz. Bereits in den Doppeln zeigte sich, dass die Gäste ein deutlich unangenehmer Gegner werden würden – die Punkte wurden geteilt. Kayra Bekir und Susen Schmerler mussten ihren Gegnerinnen gratulieren. Die Schwestern Steffi Martin und Kerstin Oexle konnten sich hingegen deutlich mit 3:0-Sätzen durchsetzen.

Gleich die erste Einzelrunde war vorentscheidend für den weiteren Spielverlauf. Steffi Martin gewann in vier knappen Sätzen. Kerstin Oexle konnte sich nach hartem Kampf in fünf Durchgängen durchsetzen. Kayra Bekir holte einen 0:2-Satzrückstand auf und verwandelte diesen in einen Sieg. Susen Schmerler musste sich allerdings in fünf Sätzen geschlagen geben. Somit stand es 4:2 für den SVK. Im nächsten Durchgang siegte Steffi Martin ohne Probleme, während Kerstin Oexle trotz einer starken Leistung verlor. Kayra Bekir zeigte erneut Nervenstärke und gewann eindrucksvoll nach erneutem 0:2-Satzrückstand. Susen Schmerler spielte ebenso stark auf und es stand 7:3 für den SVK. Kayra Bekir fand danach kein Mittel gegen die Nummer eins der Gäste, aber Steffi Martin ließ am Nebentisch nichts mehr anbrennen und Kirchdorfs 8:4-Erfolg war perfekt.

Nun hat der SV Kirchdorf zwei Wochenenden spielfrei. Dann geht es am Samstag, 16. November, zum Post SV Augsburg. Spielbeginn ist dort um 18 Uhr.