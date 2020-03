Die Zivilfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm haben am Montag in den späten Vormittagsstunden auf dem Parkplatz Brühl-Ost der A 7 bei Fellheim ein Auto kontrolliert, an dem das vordere Kennzeichen fehlte.

Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei der 51-jährigen Fahrerin deutlichen Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von mehr als zwei Promille. Ferner ergab sich, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt an Ort und Stelle und veranlassten eine Blutentnahme. Die Fahrerin wird sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis stellen müssen.