Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf sind in der Bayernliga Süd im ersten Rückrundenspiel leer ausgegangen. Der abstiegsgefährdete SVK verlor beim SSV Wildpoldsried mit 2:8.

In Wildpoldsried trat der SV Kirchdorf in der Besetzung Stefanie Martin, Yvonne Bauer, Sabine Wohlhöfler-Fink und Susen Schmerler an. Die umkämpften Doppel gingen am Ende beide an den Tabellendritten. Im Einzel konnten anschließend nur Stefanie Martin und Sabine Wohlhöfler-Fink Siege für den SVK verbuchen und so mussten sich die Kirchdorferinnen am Ende klar mit 2:8 geschlagen geben. In der Tabelle rangiert Kirchdorf nun mit 4:16 Punkte auf dem vorletzten Platz. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellenachten SV DJK Kolbermoor III (8:14), der bereits ein Spiel mehr als der SVK absolviert.

Das für den 17. Februar terminierte Heimspiel des SV Kirchdorf gegen den SV DJK Kolbermoor III ist unterdessen auf Wunsch des Gegners auf den 31. März (Spielbeginn: 15 Uhr) verlegt worden.

Den nächsten Spieltag im Kampf gegen den Abstieg bestreitet der SV Kirchdorf nun am Samstag, 24. Februar. Dann trifft der SVK in der Turn- und Festhalle in Kirchdorf um 15 Uhr auf den TTC Langweid III und um 19 Uhr auf den Post SV Augsburg.