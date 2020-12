Nicht aufgepasst: Autofahrer leicht verletzt

Ein Autofahrer ist am Sonntag bei einem Unfall bei Kirchdorf leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Opel von Kirchdorf in Richtung Bonladen. In einem unachtsamen Moment kam er gegen 7 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kam das Auto zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Opel wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.