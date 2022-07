Nicht auf den Verkehr geachtet hat ein Lasterfahrer am Mittwoch auf der B312. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etaa 9 000 Euor. Gegen 16.45 Uhr fuhr der 44-Jährige von Berkheim in Richtung Heimertigen. Er ordnete sich im Bereich der Auffahrt zur A7 auf die Linksabbiegespur in Richtung Füssen ein. Mit seinem Opel Kleinlaster stand er teilweise verbotswidrig auf der Sperrfläche. Dabei bemerkte er wohl, dass er sich auf der falschen Abbiegespur eingeordnet hatte. Ohne auf den Geradeausverkehr zu achten, wechselte er nach rechts. Von hinten näherte sich eine 33-Jährige mit ihrem BMW. Sie versuchte noch auszuweichen, was nicht mehr gelang. Sie stieß gegen das Heck des Anhängers. Verletzt wurde niemand.