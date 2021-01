Neuer Kindergarten soll beim Rathaus gebaut werden

Die Gemeinde Kirchdorf will einen neuen Kindergarten bauen. Aber dieser soll nicht, wie noch im September vergangenen Jahres beschlossen, an der Schulstraße entstehen, sondern in direkter Nachbarschaft des Kirchdorfer Rathauses.

Der Rat stimmte in der jüngsten Sitzung am Dienstag mehrheitlich für diesen neuen Standort. Das Gremium hatte bei der Abstimmung die Wahl zwischen drei Alternativen. Denn zusätzlich zum Standort an der Schulstraße und dem an der Rathausstraße hatte sich noch eine weitere Möglichkeit eröffnet. Anfang Dezember hatte die Geschäftsleitung der Firma Liebherr der Gemeinde eine freie Fläche an der Heimstraße angeboten. Liebherr hätte dafür mit der Gemeinde Flächen an der Fellheimer Straße getauscht.

Wo und wie sollen in Kirchdorf zusätzliche Kindergartenplätze entstehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Kirchdorfer Verwaltung und der Rat seit Oktober 2017. Im September 2020 sah es dann so aus, als ob eine endgültige Entscheidung getroffen worden wäre. Nach einer sehr langen und intensiven Debatte stimmte das Gremium mehrheitlich für eine Variante, bei der der neue Kindergarten im nördlichen Bereich der Schulstraße gebaut worden wäre (SZ berichtete).

Gemeinde kauft Grundstück in der Ortsmitte

Doch dann nahm das Thema im Oktober noch einmal einen unerwartete Wendung. Denn die Gemeinde bekam die Möglichkeit, eine Hofstelle an der Rathausstraße zu kaufen. Wie Bürgermeister Rainer Langenbacher in der Sitzung am Dienstag erläuterte, entstand dadurch zusammen mit den Nachbargrundstücken, die der Gemeinde dort bereits gehören, ein Gesamtareal mit etwa 5050 Quadratmeter Fläche. Darauf stehen derzeit noch sechs Gebäude, die einem Kindergarten dann weichen müssten. Für einen Kindergarten mit bis zu acht Gruppen wäre die Fläche ausreichend groß, meinte Langenbacher. Der Kauf kam Ende November zustande.

Dass es in der Familie, die das Grundstück an die Gemeinde veräußerte, durchaus Vorstellungen gibt, was mit der Fläche passieren soll, wurde in der Sitzung am Dienstag deutlich. Bei der Bürgerfrageviertelstunde zu Beginn der Sitzung meldete sich eine ehemalige Eigentümerin der Hofstelle zu Wort. Sie hatte keine Frage an das Gremium, sondern nutzte die Gelegenheit, um ein Statement abzugeben. Die Mitglieder des Gemeinderats, mit denen sie vor dem Verkauf gesprochen habe, hätten signalisiert, dass auf dem Areal ein Kindergarten gebaut werden solle – was in ihrem Sinne war, denn es sei schon immer ihr „ideeller Gedanke gewesen, aus dem Ortskern etwas Vernünftiges zu machen“. Als sie erfuhr, dass das Vorhaben „über den Haufen geschmissen“ werden solle, sei sie „enttäuscht“ gewesen. „Wohnblöcke hätten wir auch darauf bauen können“, sagte sie. „Mir liegt persönlich daran, dass aus dem Ortskern etwas Schönes wird und zwar ein Kindergarten. Das ist mein Wunsch.“

Bürger-Statements statt Fragestunde

Nach dieser Wortmeldung nutzten zwei weitere Bürger die Fragestunde dazu, ihre Meinung zu sagen. Beide sprachen sich für einen Kindergarten beim Rathaus aus. Der Standort biete einige Vorteile, er liege gut geschützt, sei fußläufig erreichbar und verkehrstechnisch gut angebunden, meinte der erste Redner. „Ich hoffe, dass es die finale Entscheidung ist und es keine Überraschungen mehr gibt“, sagte er. Der zweite Redner, ein ehemaliger Kirchdorfer Gemeinderat, betonte, dass ein anderer Standort als an der Rathausstraße ein „Schlag ins Gesicht“ der Familie wäre, die die Hofstelle verkauft hat.

Als der Bürgermeister dann den Tagesordnungspunkt aufrief, stellte er die drei Möglichkeiten vor. Er sprach sich dabei klar für den Standort an der Schulstraße aus. „Dort müssen wir bei der Planung muss auf keinen Grundstückszuschnitt Rücksicht nehmen. Wir können bauen, wie es uns gefällt. Im Vergleich zur Rathausstraße, die die Hauptzufahrtsstraße in die Ortsmitte darstellt, ist die Lage an der Schulstraße deutlich ruhiger.“ Weitere Vorteile seien, dass keine Abbruchkosten entstünden, die Besonnung sei besser und bereits Parkplätze vorhanden seien. „Durch den Standort an der Schulstraße entstünde ein Quartier für die Kinderbetreuung mit Nähe zur Schule, zur Turnhalle, den Sportanlagen und dem Freibad“, sagte Langenbacher. Er berichtete zudem, dass er in den Gesprächen mit den vormaligen Eigentümern der Hofstelle klar gemacht habe, dass er persönlich den Kindergarten an einer anderen Stelle sehe.

„Wir müssen dort arbeiten“

Für den Standort an der Schulstraße plädierte auch die Erzieherinnen der Kita Kirchdorf. Kindergartenleiterin Jennifer Reisch sagte: „Wir, also das Kindergarten-Team, haben unsere Meinung schon gesagt. Wir sind weiterhin für den Standort an der Schulstraße.“ Sie äußerte Unverständnis über die neue Variante und meinte: „Ich persönlich sehe den Kindergarten am Rathaus gar nicht.“ Dagegen spreche vor allem der starke Straßenverkehr. Etwas resignierend meinte sie dann auch, dass die Erzieherinnen bei der Entscheidung „nicht gehört“ würden und betonte: „Wir müssen dort arbeiten.“

Nachdem keiner der anwesenden Gemeinderäte sich mehr zu Wort meldete, ließ Langenbacher abstimmen. Zehn Ratsmitglieder stimmten für den Standort am Rathaus, vier dagegen. Auf Vorschlag von Gemeinderat Matthias Friedenberger beschloss das Gremium, einen Bauauschuss einzurichten. Der Rat beauftragte das Architekturbüro Sick & Fischbach mit Planungen für einen zunächst viergruppigen Kindergarten, mit einer Option auf eine spätere Erweiterung auf acht Gruppen. Zudem solle das Büro mit dem Denkmalamt klären, ob eines der sechs Gebäude an der Rathausstraße überhaupt abgebrochen werden dürfe. Es handelt sich ebenfalls um eine ehemalige Hofstelle, aber nicht um die, die im November gekauft worden war.