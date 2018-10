Neue Freizeitaktivitäten für Jugendliche mit Handicap

Die Vorsitzende des Förderkreises Integrative Erziehung Illertal Ingrid Maier hat bei der 23. Mitgliederversammlung im katholischen Gemeindehaus Kirchdorf neue Angebote vorgestellt. Außerdem präsentierte sie die Nachfolgerinnen von Bettina Veit-Schönle und Hermine Rügamer, die sich aus der Arbeit des Förderkreises zurückziehen.

Zu Beginn ihres Rückblickes hob die Vorsitzende nochmals den Schwerpunkt des Vereins, das Zusammenleben von behinderten, entwicklungsverzögerten und nicht behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern und zu unterstützen, hervor. Da die Integration in den Kindergärten des Verwaltungsverbandes Illertal und Rot an der Rot mittlerweile in Eigenverantwortung laufe, lege der Verein seine Schwerpunkte immer mehr in die Freizeitgestaltung und therapeutische Angebote für Jugendliche mit Handicap.

So biete der Verein neben den etablierten therapeutischen Angeboten Flitzplatz ( Psychomotorikgruppen) und therapeutisches Reiten in Niederrieden und den in Kooperation mit der Lebenshilfe stattfindenden integrativen Freizeitgruppen Tanzen und Abendtreff seit Februar 2017 einmal im Monat Bogenschießen für junge Männer an. Dieses Angebot finde in Zusammenarbeit mit dem Schützenverein Dettingen statt.

Seit September 2017, so Maier weiter, gebe es auch ein musikalisches Angebot. In Unteropfingen im Dorfgemeinschaftshaus sei eine wöchentliche Veeh-Harfengruppe eingerichtet worden. Die Veeh-Harfe sei ein Instrument, das speziell für Menschen mit Handicap entwickelt worden sei. Da die Melodie nicht nach Noten, sondern nach Punkten gespielt wird, sei sie leicht zu erlernen.

Im Anschluss an den Jahresbericht bescheinigten die Kassenprüfer der Kassiererin Marion Klas eine gute Kassenführung. Bevor der Kirchdorfer Bürgermeister Rainer Langenbacher die Entlastung vornahm, hob er nochmals das nicht nachlassende Engagement des Vereins und insbesondere der Vorsitzenden Ingrid Maier hervor.

Zum Schluss bedankte sich Ingrid Maier bei der sich aus dem Vorstand zurückziehenden Bettina Veit-Schönle sowie der seit Jahrzehnten den Verein unterstützenden Sekretärin Hermine Rügamer für ihre geleisteten Dienste. Die beiden würden in ihrem jeweiligen Aufgabengebiet eine große Lücke hinterlassen. Mit Sandra Funk aus Kirchdorf wurde ein Ersatz für Hermine Rügamer gefunden. Und auch für die Lücke von Bettina Veit-Schönle konnte mit der ausgebildeten Heilpädagogin und Spieltherapeutin Regina Wachter aus Ochsenhausen eine Nachfolgerin für die Betreuung der Psychomotorikgruppen gefunden werden.

Maier bedankte sich zuzdem bei der Harald-Notz-Stiftung und Geschwister-Simmler-Stiftung für ihre jährliche Unterstützung. Und genauso sei es schon fast Tradition, dass der Verein bei den Zunftmeisterempfängen der Narrenzünfte Daaschora Weibla Tannheim und Kirchdorfer Stoibeißer einen Scheck überreicht bekommt.