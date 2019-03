Närrischer Endspurt: So war der Umzug in Kirchdorf

Es ist der Fasnets-Höhepunkt und der Schlusspunkt in Kirchdof zugleich: Beim Umzug und anschließendem Kehraus in der Illertalgemeinde haben die hunderten Hästräger noch einmal alles gegeben. 54 Gruppen zählte der Umzug, zu dem der Fasnetsverein „Stoibeißer“ geladen hatte. Dem Aufruf folgten viele Schaulustige, die teilweise von einem regelrechten Konfetti-Sturm erfasst wurden.

Angeführt wurde der Gaudiwurm von der Feuerwehr mit einem lauten „Tatü-Tata“ – und einem kurzen, aber feinen Geburtstagsständchen. „Denn der Martin, der auf dem Beifahrersitz hockt, hat heute Geburtstag“, informierte der Kirchdorfer Zunftmeister Jochen Rieger die Besucher. Gemeinsam mit Julien Deuring von den Stadtbachhexen Memmingen moderierte er das bunte Treiben beim Sprecherwagen an der Ecke Griesweg/Hauptstraße.

54 Gruppen zogen nach und nach an ihnen vorbei, was etwa eineinhalb Stunden lang gedauert haben dürfte. Unter den Teilnehmern waren Maskenträger aus Nah und Fern. So schauten zum Beispiel die Kirchberger Burghexen, das Daashora Weibla aus Tannheim, die Krettamachr aus Dettingen, die Krähen-Weiber aus Laupheim oder die Laichinger Narrenzunft „Die Gaißer Madl“ vorbei. Guggenmusiken sorgten für die musikalische Umrahmung. An der Strecke betrieben Vereine Verköstigungsstände.

Ein Comeback feierten nicht nur die 1980er-Jahre, eine Hittistetter Gruppe gestaltete dazu einen Wagen, sondern auch Horst Schlämmer und Cindy aus Marzahn.

Während Schlämmer auf einem Traktor thronte, machte Cindy stilecht im pinken Jogging-Anzug fleißig Werbung für den Spitzenkandidaten für die Bürgermeisterwahl. „Isch – Kandidiere!“ hieß dann auch der Schlachtruf der Kirchdorfer Gruppe, die im Programmheft als „Wahlkampf Kirchdorf“ aufgeführt war.

Für einen regelrechten Konfetti-Orkan sorgten die Memminger Stadtbachhexen. Sie hatten eine Badewanne auf Räder gesetzt und randvoll mit Papierschnipsel gefüllt. Eine Hexe verteilte das weiße Konfetti ins Gesicht der Zuschauer mit so viel Energie, dass sie in einem weißen Nebel verschwanden.

Obwohl es für die Zünfte der letzte Umzug einer langen Saison war, hatten sie noch reichlich Süßes für die kleinen Gäste. Einige hatten gar ein Körbchen mitgebracht, welches sie großzügig füllten. Schließlich muss der Vorrat bis zur nächsten Fasnetsaison reichen.