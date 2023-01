MV Kirchdorf spielt stimmungsvolles Adventskonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr hat der Musikverein Kirchdorf unter der Leitung von Dirigentin Patricia Pflotsch in der Dreifaltigkeitskirche wieder zahlreiche Besucher mit adventlichen Liedern und Musikstücken auf die weihnachtlichen Festtage eingestimmt. Freude bereitete er damit nicht nur den Zuhörern, sondern auch den Mitgliedern der Notfallseelsorge des Landkreises Biberach, denn bei freiem Eintritt kam bei dem Benefizkonzert zugunsten dieser sozialen Einrichtung aus freiwilligen Spenden der Betrag von 1500 Euro zusammen. Diese erfreuliche Summe konnten die stellvertretende MV-Vorsitzende Monika Kramer und der schon seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Notfallseelsorge tätige Eugen Spieler wenige Tage vor den Weihnachtsfeiertagen an Iris Espenlaub, die Vorsitzende der Notfallseelsorge, überreichen.