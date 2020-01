Musikverein Kirchdorf spendet 1700 Euro für die Notfallseelsorge Biberach

Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk hat die Notfallseelsorge Biberach bekommen: 1700 Euro spendete ihr der Musikverein Kirchdorf an der Iller. Es ist der Erlös vom weihnachtlichen Kirchenkonzert des Vereins. Vorstand Thomas Hörmann sagt laut Mitteilung des Vereins: „Wir veranstalten unser Adventskonzert nun schon seit 10 Jahren. Dabei spenden wir den kompletten Erlös an eine gemeinnützige Einrichtung aus unserer Region. Dieses Jahr haben wir ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis erzielt, dafür bedanken wir uns herzlich bei allen Spendern.“ Die Notfallseelsorge betreut im Landkreis Biberach Opfer, aber auch Einsatzkräfte in akuten Notfall- und Krisensituationen. Dabei rekrutiert sie sich ausschließlich aus ehrenamtlichen Helfern und kann rund um die Uhr zu Notfällen hinzu gerufen werden. „Da wir unseren ehrenamtlichen Dienst überwiegend durch Spenden finanzieren, sind wir überaus dankbar für den außergewöhnlich hohen Spendenbetrag“, wird im Bericht die Leiterin der Notfallseelsorge Iris Espenlaub zitiert.

Meist gelesen in der Umgebung Kirchdorf Zeugen melden alkoholisierten Autofahrer