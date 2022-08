Müller sichert sich Platz vier bei Mehrkampf-DM

Emma Müller vom SV Kirchdorf hat bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Halle/Saale überraschend den vierten Platz im Siebenkampf der Altersklasse W14 errungen. Dabei schraubte sie ihre persönliche Bestleistung von 3475 Punkten, die sie erst im Juli aufgestellt hatte, nochmals um 44 Zähler auf 3519 Punkte nach oben und erzielte damit das beste Ergebnis für den Württembergischen Leichtathletikverband (WLV) unter 19 Teilnehmerinnen.

Trotz schwieriger Bedingungen – drückende Hitze und ein aufkommendes Gewitter am ersten, Regen und böiger Wind am zweiten Wettkampftag – konnte die 14-jährige Kirchdorferin in vier von sieben Disziplinen neue Bestleistungen aufstellen. Mit 12,96 Sekunden über die 80 Meter Hürden gelang ihr nach SVK-Angaben ein Einstieg nach Maß. Es folgten gute 10,19 Meter beim Kugelstoßen und 1,43 Meter im Hochsprung, wobei sie hier deutlich unter ihrem momentanen Leistungsvermögen blieb. Zum Abschluss des ersten Tags lief sie mit 13,86 Sekunden über 100 Meter eine neue persönliche Bestleistung und übernachtete nach vier Disziplinen auf Platz 16.

Am zweiten Tag begann die Aufholjagd. Nach einem guten Weitsprung (4,72 Meter) legte Müller beim Speerwurf mit 32,43 Metern die zweitbeste Weite vor und verbesserte sich damit auf Platz 13 im Gesamtklassement. Die abschließenden 800 Meter brachten die Wende: Mit 2:28,98 Minuten, erneut der zweitbesten Leistung im Teilnehmerfeld, machte sie am Ende in Niklas-Kaul-Manier neun Plätze gut und belegte schließlich einen starken vierten Rang bei ihrem ersten Wettkampf auf nationaler Ebene.