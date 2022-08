Müller läuft zur Silbermedaille über 800 Meter

Die Leichtathletin Emma Müller vom SV Kirchdorf hat bei den württembergischen U16-Einzelmeisterschaften in Heilbronn erneut mit starken Leistungen überzeugt. Eine Silbermedaille, zwei vierte Plätze und ein achter Rang bei vier Starts in der Altersklasse W14 waren die Ausbeute an zwei Wettkampftagen.

Nur eine Woche nach ihrem dritten Platz im Mehrkampf lief Emma Müller nach SVK-Angaben zum Auftakt über 800 Meter mit neuer Bestzeit von 2:24,38 Minuten auf den Silberrang. In Läuferkreisen noch weitgehend unbekannt, überraschte sie die Konkurrentinnen mit einer schnellen ersten Runde und musste sich im Endspurt nur der Favoritin Marlene Jung vom VfB LC Friedrichshafen geschlagen geben. Auch beim Speerwurf lief es für Müller sehr gut: Vom ersten bis zum fünften Versuch konnte sie sich kontinuierlich steigern und erzielte schließlich den vierten Platz mit neuer persönlicher Bestleistung von 32,36 Metern.

Am zweiten Wettkampftag ging die SVK-Athletin als erstes über die 80 Meter Hürden an den Start und bestätigte auch hier ihren Aufwärtstrend. Als Zweite ihres Vorlaufs blieb sie mit 12,97 Sekunden erstmals unter 13 Sekunden und qualifizierte sich überraschend für den Endlauf. Dort konnte sie ihre Vorlaufleistung nicht mehr wiederholen und wurde mit 13,18 Sekunden Achte. Beim abschließenden Kugelstoßen lag Müller bis zum fünften Versuch mit 10,21 Metern auf Platz drei, wurde dann aber im letzten Versuch noch abgefangen und wurde Vierte.

Während der nächsten vier Wochen wird sich Müller nun auf die Mehrkampf-DM in Halle (Saale) vorbereiten, für die sie sich am vergangenen Wochenende in Dagersheim qualifiziert hatte.