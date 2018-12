Die Modellfluggruppe Kirchdorf veranstaltet am Sonntag, 6. Januar, von 11 bis 16.30 Uhr eine Modellbauausstellung mit Teileverkauf in der Kirchdorfer Turnhalle in der Stadionstraße.

Für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt kostet zwei Euro. Parkmöglichkeiten gibt es rund um die Turnhalle und im Liebherr-Parkhaus.