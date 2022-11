Mit Holzabfällen aus der Gegend und Einwegpaletten soll Kirchdorfern warm werden

Der Gemeinderat Kirchdorf hat weitere Weichen für eine Nahwärmenetz gestellt. Ein GmbH und Co. KG will künftig regionale Hackschnitzel und zerkleinerte Einwegpaletten in Wärme umwandeln. Dazu wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Energiezentrale St. Leonhard“ gefasst. Es handelt sich um ein Sondergebiet.

Vier Blockheizkraftwerke mit je 1 Megawatt Leistung

Neben dem geplanten Mischgebiet zwischen Fellheimer und Opfinger Straße am Ortsrand von Kirchdorf möchten die Landwirte Karl Grimm und Frank Kreck auf einer Fläche von 0,8 Hektar künftig hölzernes Material lagern und in vier Blockheizkraftwerken (BHKW) mit jeweils einem Megawatt Leistung verbrennen und so Wärme für ein Nahwärmenetz erzeugen.

Weitere Kraftwerke für Strom und Wärme?

Angedacht sind außerdem vier BHKW, die mit Gas betrieben werden und neben Wärme auch Strom liefern – für Zeiten, in denen PV- und Windkraftanlagen keine Energie liefern. Ob diese Gaskraftwerke mit Biomethan, Erdgas oder Biogas betrieben werden, sei aber noch offen und hänge letztlich davon ab, „was der Staat will“, sagt Karl Grimm.

Holz von Autbahn- und Straßenrändern

Doch zurück zu den BHKW für Holzmaterial: Karl Grimm, der auch Bauhofleiter der Gemeinde Kirchdorf ist, will die Anlage mit Hackschnitzeln betreiben, die aus einem Umkreis von höchstens 25 Kilometern herbeigebracht werden. Autobahn- und Straßenmeistereien sowie die EnBW beauftragten regelmäßig Firmen, die Straßen und Anlagen von Pflanzen freischneiden und diese verhäckseln, erklärt er. Auch die Förster hätten großes Interesse daran, dass Wälder aufgeräumt seien, nur so ließe sich der Borkenkäfer in den Griff bekommen.

Ausschwitzen statt Trocknen

Solches Material soll in Kirchdorf in einer zu den Seiten offenen Halle „ausschwitzen“, wie Grimm erklärt, damit sei keine Energie zur Trocknung nötig. „Alles soll nachhaltig sein“, betont er. So könne das Material anschließend in den BHKW verbrannt werden. Mit der Methode habe er privat bereits gute Erfahrungen gemacht.

Zweiter Zweck für Einwegpaletten

Darüber hinaus sei die Zusammenarbeit mit einer großen Firma angedacht, die der GmbH jährlich etliche Tonnen Einwegpaletten liefern könnte. Diese sollen auf dem Gelände zerkleinert und ebenfalls verheizt werden. Metallteile würden ausgespart beziehungsweise per Magnet aus den Häckseln gesammelt, erklärt Grimm. Umkehrt könnte die Firma von der produzierten Wärme profitieren.

Inbetriebnahme in zwei Jahren

Vorausgesetzt der Landkreis stimmt zu, möchten Grimm und Kreck bereits im nächsten Sommer mit dem Bau des Areals beginnen. Spätestens im Winter 2024/25 solle alles fertig sein. Dazu gehört dann auch das Kirchdorfer Nahwämenetz, an das Freibad, Kindergarten und Privathäuser angeschlossen werden sollen. Beim Verlegen der Leitungen in Straßen und Wegen sollten sich Synergien mit dem Breitbandausbau ergeben.

Die Gemeinde hat sich neben dem Sondergebiet eine Fläche von 0,6 Hektar reserviert, lässt Kirchdorfs Bürgermeister Rainer Langenbacher wissen. Dorthin könnte perspektivisch eines Tages der Bauhof verlegt werden.