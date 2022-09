Mit dem Traktor schnell abgebogen und von der Straße abgekommen

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag in Kirchdorf von der Fahrbahn abgekommen und hat dadurch einen Schaden verursacht. Gegen 11.30 Uhr war ein 22-Jähriger mit einem Traktor mit Anhänger auf der Opfinger Straße unterwegs. Der Anhänger war mit Erde beladen. Beim Abbiegen nach links in die Bonlander Straße kam er von der Straße ab. Laut Polizei war er wohl zu schnell unterwegs. Sein Anhänger kippte nach rechts um. Dadurch entlud er die Erde vom Anhänger im Garten einer Anwohnerin. Außerdem wurde ein Zaun beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro.