Minusrekord beim Abendsportfest in Kirchdorf

Nur rund 70 Nachwuchs-Leichtathleten sind beim Kirchdorfer Abendsportfest im Dr.-Hans-Liebherr-Stadion an den Start gegangen. Mit den gezeigten Leistungen konnte der Ausrichter SV Kirchdorf zufrieden sein. Die Teilnehmerzahl bedeutete jedoch einen langjährigen Minusrekord.

Ohne die Gäste aus Bad Schussenried und vom TV Erkheim und die Nachbarvereine TV Dettingen und SV Erolzheim wäre das durch Krankheit und Verletzungen ebenfalls dezimierte SVK-Team nahezu allein geblieben.

Am Wetter kann es nicht gelegen haben. Es blieb den Gastgebern auch in diesem Jahr treu und ermöglichte gute Leistungen. In den Reihen des TV Bad Schussenried zeigten sich erwartungsgemäß die Geschwister Maurer von ihrer besten Seite. In der Altersklasse W15 gewann Ellen Maurer die 100 Meter in 13,7 Sekunden und stieß die Kugel auf die Siegesweite von 11,45 Meter. Ihre Schwester Madlen Maurer (W13) präsentierte sich mit 10,3 Sekunden über 75 Meter, 39,00 Meter im Ballwurf und sehr gute 5,04 Meter im Weitsprung als Dreifachsiegerin. Die zehnjährige Rosalie Maurer belegte mit 8,1 Sekunden über 50 Meter und 3,93 Meter im Weitsprung ebenfalls erste Plätze. Weitere Dreifachsiegerinnen aus den Reihen der Kurstädter waren die zwölfjährige Lynn Müller sowie Noemi Ederle (W14). Lisa Hildenbrand konnte zwei Siege verbuchen. Die Athleten des TV Erkheim wussten erneut über 800 Meter zu glänzen. Sowohl der 13-jährige Jakob Frommelt als auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder David liefen mit 2:39,8 beziehungsweise 2:48,6 Minuten respektable Zeiten, gewannen zudem den Kurzsprint sowie den Weitsprung und hatten mit Moritz Gröner einen weiteren Doppelsieger in ihrem Team.

Für den SV Kirchdorf konnte sich Niklas Remiger (U20) mit 5,64 Meter im Weitsprung in die Siegerliste eintragen. Der 15-jährige Robin Haag war im Weitsprung und mit der Kugel siegreich. Mit 14,2 Sekunden und 4,50 Meter –beides neue persönliche Bestleistungen – wurde auch Olivia Wager Doppelsiegerin. Erste Plätze schafften zudem Lisa-Marie Schwob im Weitsprung, Lilli Hensel mit 31 Metern im Ballwurf und die beiden zehnjährigen Til Böhler und Franziska Glatz mit 33 beziehungsweise 30,50 Metern im Schlagballwurf.

TVD wird Favoritenrolle gerecht

Vom SV Erolzheim kam die 800-Meter-Siegerin in der W12: Katharina Kwittung erreichte gute 3:03,8 Minuten. Für den TV Dettingen gewann Niklas Kaufmann (M11) den Schlagballwurf mit 36 Metern. Tolle Leistungen präsentierten auch die vom TSV Hüttlingen angereisten Luca Wengert (U18; 11,9 Sekunden über 100 Meter) und der ein Jahr jüngere Hannes Abele (M15) mit 5,71 Metern im Weitsprung. Beim ebenfalls ausgetragenen Kila-Wettbewerb (U10) schließlich wurde das Team des TV Dettingen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann vor dem TV Erkheim und dem SV Erolzheim.