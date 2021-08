Michael-von-Jung-Schule verabschiedet Absolventen

59 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 9 wurden am 22. und 23. Juli ihre Hauptschulabschlusszeugnisse überreicht, 23 Absolventinnen und Absolventen erhielten einen Preis beziehungsweise eine Belobigung. Jahrgangsbeste waren Gracia-Maria Höhny (9B), Mattis Cray (9C) und Sarah Häckelsmiller (9C), die jeweils mit der Note 1,3 abschlossen.

Das sagte die Schulleiterin

Schulleiterin Veronika Schaffranek ermutigte die Jugendlichen dazu, nach diesem herausfordernden Jahr nun voller Energie und Zuversicht in die Zukunft zu starten. In ihren Reden bedankten sich die Schülerinnen und Schüler bei ihren Lerngruppen für die schönen Jahre, ebenfalls dankten sie ihren Lehrkräften, allen voran den Lerngruppenleitern.

In einer humorvollen Rede blickten die Lerngruppenleiter Frau Abt und Herr Kronenwett auf das vergangene Jahr mit all seinen Höhen und Tiefen zurück und verabschiedeten sich herzlich von ihren Schülerinnen und Schülern. Ein Highlight des Festaktes waren die musikalischen Darbietungen der Familie Höhny. Mit ihrem mehrstimmigen Gesang und modernen Partyliedern begeisterten die sieben Damen das Publikum.

„Wir flattern weiter“ – Unter diesem Motto verabschiedete sich die Jahrgangsstufe 10 von ihrer Schule, weinende und lachende Augen prägten den Abend.

So lief die Feier ab

Die 12 Absolventinnen und Absolventen feierten im Kreise ihrer engsten Angehörigen und des Lehrerkollegiums einen Wortgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Caxilé und Lerngruppenleiterin Nadine Neuschel, umrahmt von der Gottesdienst-Band der MVJS.

Nach einer kleinen Stärkung am kalten Buffet folgte der feierliche Festakt, dessen musikalische Gestaltung Schulsozialarbeiter Dietmar Bauer übernahm. Die Lerngruppensprecher Nouri Nasso und Anastasia Bierich hielten eine emotionale Abschlussrede, in der sie die schönen und aufregenden Momente der Schulzeit Revue passieren ließen, was im Publikum für Rührung und Freude über diese unwiederbringliche Zeit sorgte.

Zehn Schülerinnen und Schüler erhielten einen Preis beziehungsweise eine Belobigung. Jahrgangsbeste war Anna Miller mit einem Notenschnitt von 1,4. Schulleiterin Veronika Schaffranek lobte in ihrer Rede die beachtlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler und das angenehme Miteinander zwischen Lerngruppe und Lehrpersonen. Das gesamte Lehrerkollegium wünscht den Absolventinnen und Absolventen von Herzen alles Gute für ihre Zukunft.