Michael-von-Jung-Schule verabschiedet Absolventen

An der Michael-von-Jung-Schule in Kirchdorf sind die diesjährigen Abschlussklassen verabschiedet worden. Wie die Schulleitung berichtet, erhielten bei einer kleinen Feier mit den engsten Angehörigen alle 13 Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 10 ihr Realschulabschlusszeugnis. Acht Schüler bekamen eine Belobigung, Kevin Ruff wurde für seinen Gesamtschnitt von 1,7 mit einem Preis ausgezeichnet.

Schulleiterin Veronika Schaffranek lobte in ihrer Rede die Disziplin der Schüler während der Schulschließung. Im Home-Schooling fand die heiße Phase der Prüfungsvorbereitungen statt, die Zusammenarbeit der Schüler mit ihren Lehrkräften war bemerkenswert und konnte schließlich mit einem Klassendurchschnitt der Note 2 belohnt werden.

Klassensprecherin Annelie Kappler dankte in ihrer Rede Eltern und Lehrkräften für ihre Unterstützung und den Zuspruch, den die Jugendlichen in den vergangenen Jahren ihrer Schulzeit erfuhren. Ein abwechslungsreicher, sehr ansprechend gestalteter Klaviervortrag des Schülers Luca Jaksch unterstützte den feierlichen Rahmen.

Im Rahmen einer zweiten Feier wurden 37 Absolventen der neunten Jahrgangsstufe verabschiedet. Sie erhielten ihre Hauptschulabschlusszeugnisse. Acht Schüler zeichnete Schulleiterin Schaffranek mit einem Preis aus, ebenfalls acht Absolventen erhielten eine Belobigung. Mit einem Notendurchschnitt von 1,5 wurden Anna Miller und Jafet Seyrek als Jahrgangsbeste ausgezeichnet.

Schaffranek erinnerte in ihrer Rede an die „Chinesische Legende“ von Mascha Kaleko. Sie richtete die Botschaft an die Absolventen, nie aufzugeben, es auch mit widrigen Lebenssituationen aufzunehmen und zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. Die Klassensprecher Anastasia Bierich, Jafet Seyrek, Anna Miller und Nouri Nasso bedankten sich für das Engagement ihrer Lehrkräfte und hielten emotionale Reden über ihre schönen und prägenden Erfahrungen an der Michael-von-Jung-Schule. Schulsozialarbeiter Dietmar Bauer umrahmte den Festakt mit modernen und klassischen Stücken am Piano.