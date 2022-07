Mehrere Autofahrer müssen mit Anzeige rechnen

Nach einer Kontrolle der Polizei am Dienstag in Kirchdorf müssen zahlreiche Autofahrer mit Anzeigen rechnen. Im Laufe des Nachmittags richtete die Polizei in der Dettinger Straße eine Kontrollstelle ein. Ziel der Kontrolle war die Sicherheit der Teilnehmer im Straßenverkehr. Positiv sei laut Polizei zu vermerken, dass keiner der kontrollierten Verkehrsteilnehmer alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen stand. Jedoch stellte die Polizei insgesamt 21 Fahrzeuglenker fest, die nicht angeschnallt waren. Zehn Personen benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon.