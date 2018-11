Mehr als 200 Kinder toben sich in Kirchdorf aus

Die Turn- und Festhalle Kirchdorf ist am Sonntag wieder Schauplatz eines Bewegungsspektakels für Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren gewesen. Die Übungsleiter des Sportvereins hatten mit allen Turngeräten eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Mehr als 200 Kinder aus dem gesamten Illertal tobten an den vielen Bewegungsstationen, während ihre Eltern und Großeltern dem Treiben ihrer Sprösslinge zuschauen konnten.

Heiß begehrt waren, wie jedes Jahr, die Trampolinbahn, der Rollhügel, das Tarzan- und Ringeschwingen, die Rollbrettbahn und der Gleichgewichtsparcour sowie der Kletterturm. Nach dem Austoben an diesen Stationen konnten die Kinder sich dann beim Fische angeln, Säckchen werfen oder einem Fußparcour erholen, bevor es in die nächste Runde ging. Sehnsüchtig erwartet wurde nach Angaben des SVK auch dieses Jahr wieder der „Turni“, das Maskottchen des Schwäbischen Turnerbunds. Verfolgt von einer großen Kinderschar zeigte er erneut sein sportliches Können an den Stationen. Neu in diesem Jahr war das Kennenlernangebot der Abteilung Kunstrad, die ihre Arbeit interessierten Kinder und Eltern vorstellte.

Am Montag wurde die Abenteuerlandschaft noch einmal von der Grundschule Kirchdorf genutzt. „Es war zwar wieder eine aufwendige aber sehr gelungene Veranstaltung. Es macht uns viel Freude, so viele glückliche Kinder zu sehen“, so Claudia Nagel-Wagner vom SV Kirchdorf. Der Aufwand habe sich gelohnt. „Ein besonderer Dank geht an alle fleißigen Helfer, ohne die diese Veranstaltung nicht möglich wäre.“