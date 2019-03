Marode Brücke: Gemeinderat will keinen Neubau

Die Gemeinde Kirchdorf hat ihre Brücken über die Iller und die Rot untersuchen lassen. Während an der Illerbrücke an der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Oberopfingen und Heimertingen nur kleinere Ausbesserungen gemacht werden müssen, ist die Situation bei der Feldwegbrücke über die Rot im Bereich von Waldenhofen prekärer. Nach Einschätzung von Experten ist die Brücke nach rund 70 Jahren an ihrem Lebensende angekommen. Da eine Sanierung in keinem Verhältnis zu den Kosten steht, hat Bürgermeister Rainer Langenbacher dem Gemeinderat einen Neubau vorgeschlagen. Dieser würde bis zu 400 000 Euro kosten, 50 Prozent Zuschuss könnten beantragt werden. Das Gremium lehnte eine neue Brücke aber ab.

Die Brücke nahe der Exklave Waldenhofen über die Rot darf neben Fußgängern und Radfahrern auch vom land- und forstwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden. Über Bedeutung und Notwendigkeit der Brücke war mit den Bewohnern von Waldenhofen bereits bei der Jagdgenossenschaftsversammlung diskutiert worden, mit dem Ergebnis, dass das Bauwerk auch künftig gebraucht werde.

Da dessen Tragfähigkeit von den Experten nur noch als eingeschränkt beurteilt wird, gilt mittlerweile eine Beschränkung auf 2,8 Tonnen und 10 km/h. Zumindest in der Theorie ist somit ein Teil der eigentlich vorgesehenen Nutzer ausgeschlossen. Wie Bürgermeister Rainer Langenbacher auf SZ-Nachfrage ausführt, fehlen der Brücke auch eine heute vorgeschriebene Absturzsicherung mit einem Schrammboard und ein Geländer, das so stabil ist, dass es Fahrzeuge zurückhalten kann.

50 Prozent Zuschuss möglich

Von einer Sanierung der Brücke hätten die Fachbüros abgeraten, erklärt Langenbacher: „Das macht wohl keinen Sinn.“ Stattdessen werde eine Neubau empfohlen, für den geschätzte Kosten zwischen 350 000 und 400 000 Euro anfallen würden. Dafür könnte aktuell ein Baukostenzuschuss von 50 Prozent beantragt werden. Notwendig sind dafür laut Langenbacher aber baureife Unterlagen mit erteiltem Baurecht. Da Brücken über Feldwege im Förderprogramm nicht oberste Priorität besitzen, müsse wahrscheinlich von einer längeren Wartezeit bis zur Aufnahme ins Zuschussprogramm ausgegangen werden.

Überlegungen, die nach dem Votum des Gemeinderats aber vorerst hinfällig sind. Langenbachers Vorschlag, zeitnah mit den Planungen zu beginnen und dafür 20 000 Euro in den Haushaltsplan 2019 einzustellen, fand keine Mehrheit. Die Räte waren der Ansicht, dass eine neue Brücke aktuell nicht zwingend benötigt wird.

Die Gewichts- und Geschwindigkeitsbegrenzung wird laut Langenbacher nun bis auf Weiteres bestehen bleiben. Zudem soll Jahr für Jahr kontrolliert werden, in welchem Zustand sich das Bauwerk befindet, ob sich dieser möglicherweise verschlechtert hat.