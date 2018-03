Die Streife der Autobahnpolizei Memmingen hat am Montagvormittag auf der A 7 bei Kirchdorf einen Sattelzug kontrolliert, der für einen Überholvorgang deutlich länger als zulässig benötigt hatte. Der Fahrer wies sich mit einem internationalen Führerschein aus, der sich bei näherer Kontrolle nach Angaben der Polizei als Phantasie-Führerschein herausstellte.

Auf Nachfrage nach einem anderen Führerschein zeigte der Fahrer einen slowakischen Führerschein vor. Dieser war aufgrund der schlechten Druckqualität ebenso schnell als Fälschung zu erkennen. In seiner anschließenden Vernehmung gab der Fahrer an, für seinen Führerschein in der Slowakei 700 Euro bezahlt zu haben.

Den zuerst vorgezeigten internationalen Führerschein hatte er angeblich für 1500 Euro in Italien gekauft. Für beide Führerscheine musste er nach seinen Angaben nur eine sehr kurze, wenige Stunden umfassende Prüfung ablegen. Sein deutscher Führerschein der Klasse B wurde ihm 2016 entzogen.

Einen für Lastwagen erforderlichen Führerschein der Klasse CE besaß er nach eigenen Angaben nie. Die weitere Fahrt musste ein Ersatzfahrer übernehmen, der Fahrer ohne Führerschein bekommt eine Anzeige.