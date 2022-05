„LiteraTour“ findet wieder in Präsenz statt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pandemie hat sich die „LiteraTour“, der seit 11 Jahren bestehende Lesekreis der Gemeinde Kirchdorf, endlich wieder in den Räumen der Bücherei getroffen. Alle anderen Veranstaltungen hatten online stattgefunden, daher war die Freude über den nun wieder möglichen direkten Austausch über die Buchneuheiten des Frühjahrs riesig. Die offene Gruppe bespricht regelmäßig Gelesenes, tauscht sich über Neuerscheinungen, Autoren und neue Strömungen in der Literatur aus. Hierbei werden Bücher vorgestellt, zur Diskussion gestellt und mit anderen Werken verglichen. Eine kurze Leseprobe ermöglicht allen anderen einen Einblick in Schreibstil und Handschrift des Autors. Da jeder der Gruppe seine Vorlieben hat, findet man sich meist in jedem Genre wieder. Ob Krimi, Lustiges, Belletristik, Sachbuch oder Liebesroman: Alles ist erlaubt und willkommen. Die Bücherfans treffen sich alle sechs bis acht Wochen in der Bücherei. Kommen Sie doch mal zum Schnuppern vorbei! Nächster Termin ist der 24. Juni um 20 Uhr. Nähere Informationen erteilt die Bücherei unter team@buecherei-kirchdorf.com