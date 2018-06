Lisa Weber und Linus Weber überzeugen beim BW-Cup

Der zweite Durchgang des BW-Cups im Kunstrad hat am Sonntag in Nebringen stattgefunden. Beide daran teilnehmenden Kirchdorfer Sportler, Linus und Lisa Weber, konnten ihr Ergebnis im Vergleich zum ersten BW-Cup verbessern.

Als Erstes ging Linus Weber an den Start. Nach den Bezirksmeisterschaften war dies der zweite Wettkampf, an dem er sein schwierigeres Programm zeigte. Dieses Mal klappte es ohne kleinere Unsicherheiten, was sich auch im Ergebnis zeigte. Von 76,90 Punkten blieben 73,60 Punkte stehen. Dies bedeutete Platz zwei in der Disziplin 1er Schüler U13.

Kurz darauf war seine Schwester Lisa Weber an der Reihe. Auch sie zeigte ein fehlerfreies Programm. Sie bewies einmal mehr, dass sie ihr schwieriges Programm zum richtigen Zeitpunkt der Saison beherrscht. Trotz einer Bodenberührung nach der Lenkerdrehung lautete das Ergebnis 91,39 Punkte. In der Disziplin der 1er Schülerinnen U15 bedeutete dies eine Verbesserung von Platz sechs auf Platz fünf.

Der dritte und letzte Durchgang des BW-Cups findet in drei Wochen in Friedrichshafen statt. Hier möchten die beiden Sportler nochmals ein gutes Ergebnis erzielen. Bereits am kommenden Samstag, 13. Mai, starten Laura Wager und Elisabeth Schlichting im 2er der Juniorinnen bei den Deutschen Meisterschaften in Rimpar.