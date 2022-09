Lisa Weber überzeugt beim German Masters

Beim 3. German Masters der Elite im Kunstradsport in Sulzbach am Main haben 57 Starter aus ganz Deutschland teilgenommen, darunter auch Lisa Weber vom SV Kirchdorf.

Bei ihrer ersten German-Masters-Teilnahme startete Lisa Weber in der Disziplin der Einer-Frauen in der Eliteklasse als eine der jüngsten Teilnehmerinnen. Aufgestellt auf Platz 14 von 24 Starterinnen mit 167,30 Punkten ging Weber konzentriert auf die Fläche. Lisa zeigte ihr Programm sauber, mit einer schönen Ausstrahlung und sturzfrei. Das Kampfgericht hatte lediglich wieder bei den Drehungen kleine Abzüge zu bemängeln. Am Ende blieben 156,51 Punkte an der Anzeigetafel stehen. So konnte Weber den 14. Platz in einem leistungsdichten Mittelfeld verteidigen, denn die Plätze sieben bis 15 unterschieden sich im Endergebnis nur um fünf Punkte. Den letzten Formtest vor der Deutschen Meisterschaft meisterte Lisa mit Bravour. Diese findet in zwei Wochen in Mainz in der bereits ausverkauften Sporthalle des Otto-Schott-Gymnasiums statt.