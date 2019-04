Lisa Weber qualifiziert sich für die deutschen Meisterschaften

Kunstradfahrerin Lisa Weber vom SV Kirchdorf hat beim dritten Durchgang der Junior Masters Serie geglänzt und sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Für Lisa Weber war dieser dritte Durchgang in Öschelbronn zugleich der wichtigste, denn hier ging es um die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften. Nur die besten 20 Starterinnen ihrer Disziplin erhalten für die DM eine Startberechtigung.

Entsprechend hoch war die Nervosität, denn die Konkurrenz bei den 1er- Juniorinnen war groß und es zählte nur dieser eine Wettkampftag. Lisa Weber trainierte deshalb trotz anstehender Abschlussprüfungen drei bis vier Mal pro Woche jeweils drei Stunden auf dem Fahrrad. Hinzu kamen Kraft- und Ausdauerübungen zu Hause.

Bereits bei den vergangenen Wettkämpfen zeigte Weber, dass sie ihr Programm beherrscht. Beim letzten Durchgang in Öschelbronn brachte sie ihre Form auf den Punkt. Als Weber die Fahrfläche betrat, war sie hochkonzentriert und hatte ihre Nervosität gut im Griff. Nach dem „Startruf“ zeigte sie eine fehlerfreie Kür. Zwar war sie etwas langsamer als sonst, dies brachte sie aber nicht aus der Ruhe.

Bis zum Schluss konnte Weber alle Schwierigkeiten mit sehr guter Haltung ausführen. Bei 4:55 von erlaubten 5:00 Minuten kam sie mit einem strahlenden Gesicht und hochzufrieden von der Fläche. Gleichzeitig bewerteten die Kampfrichter das Programm mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 127,36 Punkten. Auch in der Platzierung machte Weber klar, dass sie im vorderen Mittelfeld nicht zu unterschätzen ist. Sie konnte einige Plätze gut machen und reihte sich am Ende sogar auf Platz zehn ein. Dies bedeutete ganz klar die DM-Qualifikation. Die Titelkämpfe finden vom 17. bis zum 19. Mai in Köln statt. Hier wird Lisa Weber mit Trainerteam, Familie und Fans anreisen.

Lisas Vereinskameraden vom SV Kirchdorf haben kommenden Sonntag, 5. Mai, in Kirchdorf einen Heimwettkampf. Es werden die Bezirksmeisterschaften der Schüler und Elite ausgetragen. Der Wettkampf beginnt um 10.30 Uhr mit den jüngsten im Bunde (Schüler und Schülerinnen U11). Ab etwa 11 Uhr starten die Nachwuchssportler des SV Kirchdorf Martin Link, Maximilian Keller und Adrian Bast.

Nach einer Mittagspause ist etwa um 13.30 Uhr Linus Weber zu sehen, gefolgt von seinen Vereinskameradinnen Pia Schlichting und Jana Wager gegen 14.15 Uhr. Fast zum Ende des Wettkampftags um 14.40 Uhr geht SVK-Sportlerin Romy Höchenberger an den Start.