Lisa Weber legt gelungene Premiere hin

Lisa Weber vom SV Kirchdorf hat bei den baden-württembergischen Kunstrad-Meisterschaften der Junioren in Ravensburg ihre aktuelle Form bestätigt. Mit Platz zwölf qualifizierte sie sich für die 3. Junior Masters am 7. April in Mönchberg.

Gleich morgens wurde der Wettkampf der Einer-Juniorinnen in Ravensburg eröffnet. Lisa Weber ging bei ihrer Premiere in der neuen Altersklasse hochkonzentriert an den Start und zeigte einmal mehr ihr ganzes Können. Sie konnte ein sehr ruhiges Programm ohne Bodenberührung auf die Fläche bringen. Die Zeit für die letzte Übung reichte nicht ganz aus, dennoch blieb für sie mit 111,38 Punkten ein gutes Ergebnis auf der Anzeigetafel stehen. Die schöne Kür spiegelte sich schließlich auch in der Platzierung wieder: Lisa Weber konnte sich vom 16. auf den zwölften Platz verbessern und erreichte so auch die Qualifikation für die 3. Junior Masters.