Lisa Weber belegt Platz zwölf bei Elite-DM

Kunstradsportlerin Lisa Weber hat als erste Sportlerin den Sprung zur Deutschen Meisterschaft der Elite geschafft und dort den zwölften Platz belegt. Bei den Titelkämpfen in Mainz traf sich die nationale Elite aus den Disziplinen Kunstradsport, Radball und Radpolo zum Saisonhöhepunkt.

In der seit Wochen ausverkauften Halle musste Lisa Weber am Samstag direkt nach einem Block mit Radballspielen an den Start. Ihre Vorbereitung war deshalb geprägt von einem extremen Lärm- und Geräuschpegel sowie zeitlicher Verzögerung.

Von Rang 14 aus startend, mit einer eingereichten Punktzahl von 167,30 Punkten ging sie gegen 13 Uhr trotzdem hochkonzentriert auf die Fläche. Weber fuhr ihre Kür ruhig und mit einer schönen Ausstrahlung. Bis 30 Sekunden vor Ende der Kür lief es perfekt für Lisa. Leider hatte sie beim Übergang vom Kehrlenkersitzsteiger/Standsteiger einen Sturz. Dies kostete Weber wertvolle Punkte und Zeit, weshalb sie die letzte Übung nicht ganz in der vorgegebenen Zeit schaffte. Es blieben 150,90 Punkte auf der Anzeigetafel stehen. Danach hieß es abwarten, was die nachfolgenden Sportlerinnen zeigen. Mit ihrer ausgefahrenen Punktzahl konnte sie sich dann aber sogar um zwei Plätze auf Platz zwölf verbessern.

Somit beendet auch Lisa Weber mit ihrer sechsten DM Teilnahme in Folge – fünf davon im Schüler- und Juniorenbereich – ihre Wettkampfsaison 2022, womit sie die Erfolge der Kirchdorfer Kunstradsportler in diesem Jahr abrundete.