Lisa Weber überzeugt bei DM-Premiere

Lisa Weber vom SV Kirchdorf hat eine überzeugende Premiere bei der deutschen Meisterschaft im Kunstradfahren in der Juniorenklasse hingelegt. Sie belegte in Nufringen am Ende Rang 16.

Bereits die DM-Qualifikation war für Lisa Weber ein Erfolg gewesen. In der Altersklasse der Juniorinnen traten Sportlerinnen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren gegeneinander an. Nur die besten 20 aus ganz Deutschland durften überhaupt bei der DM teilnehmen. Lisa Weber war die Qualifikation als 20. gelungen. Am Wettkampftag ging sie von Platz 18 ins Rennen. Dort richtet sich die Startreihenfolge nicht nach dem Qualifikationsplatz, sondern nach den eingereichten Schwierigkeitspunkten.

Noch kurz vor dem Wettkampf hatte Lisa Weber mit 39 Grad Fieber im Bett gelegen. Dies war am Wettkampftag dann aber weg. Für die 14-jährige Schülerin galt es nun, ihr Programm noch einmal so abzurufen, wie es ihr bereits die ganze Saison über gelungen war. Diese Herausforderung meisterte Lisa Weber tadellos. Sie zeigte eine sehr schöne Kür. Nur bei der letzten Übung musste sie unglücklich vom Rad, was sie vier Punkte Abzug kostete. Am Ende blieb aber mit 110,92 Punkten dennoch ein sehr gutes Ergebnis für die SVK-Sportlerin stehen. Lisa Weber konnte sich mit dieser Punktzahl auf Platz 16 vorschieben und beendet damit ihre erste Wettkampfsaison in der Altersklasse der Juniorinnen mit einem sehr guten Ergebnis.