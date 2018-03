Linus Weber wird Favoritenrolle gerecht

Der Nachwuchskunstradfahrer Linus Weber vom SV Kirchdorf hat beim zweiten Durchgang des Baden-Württemberg-Cups in Haigerloch eine starke Vorstellung gezeigt. Er holte sich den Sieg bei den U13-Schülern. Seine Schwester Lisa Weber belegte in ihrer Altersklasse Platz elf.

Den Anfang in Haigerloch machte Lisa Weber. Sie trat bei den Juniorinnen an. Für den Wettkampf hatte die Kirchdorferin den Schwierigkeitsgrad ihrer Kür nochmals gesteigert und stellte zwei Punkte mehr als bei den Junior Masters auf. Lisa Weber konnte hoch konzentriert alle Übungen abrufen und zeigte auch die neu eingebauten Schwierigkeiten einwandfrei. 115,55 Punkte standen am Ende als Ergebnis auf der Anzeigetafel, was letztlich den elften Platz bedeutete.

Kurz darauf zeigte auch Linus Weber sein Können. Er ging bei den U13-Schülern mit 89,70 Punkten als Favorit an den Start. Dieser Rolle wurde er absolut gerecht. Er zeigte eine schöne Kür ohne größere Fehler. Dies wurde mit 82,26 Punkten und gleichzeitig dem ersten Platz belohnt.