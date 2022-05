Linus Weber sichert sich Gesamtsieg beim BW-Cup

Die Kirchdorfer Kunstradsportler Linus Weber, Adrian Bast und Maximilian Keller sind beim BW-Cup in Ilsfeld gestartet. Für Linus Weber war es der vierte Durchgang und gleichzeitig das Finale des BW-Cups. Er nutzte diesen Wettkampf als Generalprobe für die Deutsche Meisterschaft, die am Wochenende in Amorbach stattfindet.

Weber ging sehr konzentriert auf die Fläche, reihte Übung an Übung sehr sauber aneinander, sodass das Kampfgericht nicht viel auszusetzen hatte. Zwischenzeitlich konnte er durch die Lenkerdrehung, die er von zweifach auf vierfach erweiterte, sogar seine eingereichte Punktzahl von 176,50 Punkte übertreffen. Am Ende bedeuteten 173,90 Punkte eine neue persönliche Bestleistung und den Gesamtsieg der BW-Cup-Serie, für den die besten drei der vier Durchgänge addiert werden. Linus Weber gewinnt somit mit 503,22 Punkten klar vor Simon Halter (453,94) und Simeon Hufen (444,01).

Als letzte Starter an diesem Wettkampftag gingen Maximilian und Adrian auf die Fläche. Für die Schüler U15 war es der zweite Durchgang bei der diesjährigen BW-Cup-Serie. Das Kirchdorfer Doppel spulte sein Programm sehr konzentriert ab. Auch bei ihnen fand das Kampfgericht nicht viel, das sie abwerten konnten. Mit 89,60 Punkten blieben sie ganz knapp unter ihrer Bestleistung, belegten aber dennoch Platz eins.

Ebenfalls unter den Startern bei der Junioren-DM ist Evelyn Bast, die sich zum ersten Mal qualifizierte. Das Doppel Bast/Keller geht kommende Woche bei der Württembergischen Meisterschaft an den Start.