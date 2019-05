Linus Weber holt sich den Tagessieg

Der Kunstradfahrer Linus Weber vom SV Kirchdorf hat beim Baden-Württemberg-Cup-Wettkampf in Fischerbach im Schwarzwald den ersten Platz in der Tageswertung bei den U15-Schülern belegt. Rang zwei sicherte sich Adrian Bast (U13). Beim Baden-Württemberg-Cup treten die besten Sportlerinnen und Sportler des Landes in einer Serie von vier Wettkämpfen gegeneinander an.

Für die Schüler war es der zweite Durchgang der Serie. Adrian Bast (U13) zeigte sein Programm mit schöner Haltung und Ausstrahlung. Auch die neu eingebaute Schwierigkeit, der Reitsitzsteiger rückwärts, gelang ihm. Mit 80,62 Punkten stellte er eine neue persönliche Bestleistung auf und holte sich damit Platz zwei in der Tageswertung. Linus Weber (U15) musste gleich bei der ersten Übung – noch vor dem „Startruf“ – vom Rad. Dadurch ließ er sich aber nicht aus der Ruhe bringen und präsentierte ansonsten ebenfalls eine schöne Kür. Er blieb mit 99,57 Zählern nur knapp unter der „magischen“ 100-Punkte-Grenze und sicherte sich in der Tageswertung mit zwei Punkten Vorsprung den ersten Platz. Beide SVK-Sportler sowie Maximilian Keller und Pia Schlichting gehen nun in rund zwei Wochen bei den baden-württembergischen Meisterschaften an den Start.

Lisa Weber steigert sich

Bei den Einer-Juniorinnen vertrat Lisa Weber die SVK-Farben. Für die Juniorinnen war der Wettkampf in Fischerbach bereits das Finale der Baden-Württemberg-Cup-Serie. Unnötigerweise musste auch Lisa Weber noch vor Beginn ihrer Kür vom Rad. Danach blieb sie aber ruhig und zauberte eine schöne Kür auf die Fläche. Am Ende blieb eine neue persönliche Bestleistung mit 133,52 Punkten stehen. In der Gesamtwertung verbesserte sich Lisa Weber von Platz elf auf Rang sieben.

Am kommenden Samstag steht für Lisa Weber nun der Saisonhöhepunkt, die deutschen Meisterschaften in Köln, auf dem Programm. Dabei sind die besten 20 Sportlerinnen aus Deutschland startberechtigt. Die SVK-Sportlerin trainiert für die DM seit Wochen – trotz Abschlussprüfungen in der Schule – sehr hart. Viermal Training pro Woche in der heimischen Halle, Kraftübungen zu Hause, fast jedes Wochenende Wettkämpfe als Leistungstests und Generalprobe: Lisa Weber will auf den Punkt fit sein und zum Saisonabschluss noch mal alles abrufen.