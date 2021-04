Linus Weber erreicht Qualifikation für Junioren-DM

In Ilsfeld ist die Junior-Master-Serie 2021 im Kunstradfahren zu Ende gegangen. Gleichzeitig war der dritte Wettkampf der Serie das Halbfinale für die deutsche Meisterschaft. Der 14-jährige Linus Weber vom SV Kirchdorf startete im Einer-Wettbewerb, belegte den vierten Platz, und erreichte damit die Qualifikation für die Junioren-DM.

Die gesamte Veranstaltung fand nach SVK-Angaben unter verschärften Corona-Hygienebedingungen statt. Alle Sportler, Betreuer, Offiziellen und Helfer mussten einen negativen Coronatest vorweisen, Zuschauer waren erneut nicht erlaubt. Startberechtigt waren wieder nur Sportler mit Landes- beziehungsweise Bundeskaderstatus.

Drehungen kosten Punkte

Hochkonzentriert betrat Linus Weber, der in seinem ersten Juniorenjahr startet, die Fahrfläche und zeigte gleich zu Beginn nach dem Sattelstand einen gelungenen Mautesprung. Die anschließende Rückwärts-Serie fuhr er laut Mitteilung dynamisch. Die Drehungen gelangen Weber nicht perfekt, was Punkte kostete. Auf der Anzeigetafel blieben zum Schluss 147,84 Punkte stehen. Nun hofft der SVK-Sportler, dass er vom Bundestrainer Markus Klein und dem Fachausschuss Hallenradsport in die Juniorennationalmannschaft berufen wird. Erster wurde Philipp-Thies Rapp mit 183,07 Punkten, gefolgt von Jonas Beiter (163,14) und Ruben Geyer (162,59). Die ersten beiden sicherten sich auch gleichzeitig das EM-Ticket.

Einen Wehrmutstropfen gibt es nach SVK-Angaben, da die für den 1./2. Mai 2021 geplante Junioren-DM wegen der Corona-Pandemie auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben wurde. Die SVK-Kadersportler, das Doppel Adrian Bast und Maximilian Keller sowie Linus Weber, hoffen nun, am 25. April beim dritten BW-Cup-Wettbewerb der Schüler und Junioren in Nebringen an den Start gehen zu können. (sz)