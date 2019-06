Linus Weber erreicht DM-Platz vier

Linus Weber vom SV Kirchdorf hat bei den deutschen Kunstrad-Meisterschaften der Schüler in Coburg Platz vier im Einer-Wettbewerb belegt. Angereist waren rund 300 Sportler aus verschiedenen Disziplinen bis zu einem Alter von 15 Jahren. Auch Webers Vereinskollegen Adrian Bast und Maximilian Keller erreichten Platzierungen unter den besten Zehn.

Für alle drei SVK-Sportler hätte der Saisonhöhepunkt kaum besser laufen können. Linus Weber ging von Platz fünf aus an den Start. Der Kirchdorfer hatte schon die ganze Saison über konstante Leistungen gezeigt und sich bei den vergangenen Wettkämpfen gezielt auf die DM vorbereitet. Bei seiner Darbietung war er hoch konzentriert und zeigte eine fehlerfreie Kür. Lediglich bei der ersten, neu eingebauten Drehung musste er Abzüge hinnehmen, konnte sich aber souverän auf dem Rad halten. Die zweite Drehung gelang ihm dafür perfekt. Am Ende blieb mit 104,00 Punkten ein sehr gutes Ergebnis stehen. Dieses brachte ihn am Ende auf Platz vier und Weber freute sich über einen tollen Saisonabschluss. Bei der Siegerehrung wurde er von seinem Onkel und Trainer Stefan Raaf auf den Schultern durch die Halle getragen und erhielt viel Applaus.

Duo zufrieden mit DM-Premiere

In derselben Disziplin bei den Schülern traten die beiden anderen SVK-Sportler Adrian Bast und Maximilian Keller an. Für beide war es die erste DM-Teilnahme und damit auch der erste Start bei einem richtig großen Wettkampf. Beide ließen sich davon aber nicht beirren. Adrian Bast startete von Platz elf aus. Bei der ersten Übung, dem Sattelstand, machte er es kurz spannend, konnte sich mit einer kleinen Ausgleichsbewegung aber letztlich auf dem Rad halten. Alle 24 folgenden Übungen zeigte er gewohnt sicher mit einer schönen Ausstrahlung. Derselben Meinung war auch das Kampfgericht und belohnte seine Kür mit 81,90 Punkten. Im Anschluss ging Maximilian Keller von Platz zehn aus, auf die Wettkampffläche. Er hatte seine Ergebnisse im Lauf der Saison immer weiter gesteigert. In den Tagen vor der DM hatte er im Training hauptsächlich an seiner Armhaltung gearbeitet. Dies konnte er im Wettkampf perfekt umsetzen und zeigte auch ansonsten eine fehlerfreie Kür. Am Ende kam er strahlend mit 82,77 Punkten von der Fläche. Keller reihte sich am Ende auf Platz acht ein, dicht gefolgt von Bast auf Rang neun. Den Titel in dieser Altersklasse holte sich Nico Lewicki aus Erlenbach.