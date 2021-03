Linus Weber belegt Rang vier

Linus Weber vom SV Kirchdorf hat in der Einer-Disziplin Rang vier beim ersten Junior-Masters im Kunstradfahren in Haigerloch belegt. In dieser Serie treten die besten Sportlerinnen und Sportler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus ganz Deutschland in drei Durchgängen gegeneinander an. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung waren auch hier nur die Bundes- und Landeskadersportler startberechtigt und es mussten strenge Hygieneregeln beachtet werden.

Zeitliche Punktlandung

Weber ging von Platz sieben aus in den Wettkampf. Noch gleich vor dem „Startruf“ zeigte er beim Sattelstand kleine Unsicherheiten. Er ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen und blieb ruhig. Eine kleine Unachtsamkeit beim Reitsitzsteiger rückwärts einbein kostete ihn allerdings durch einen Sturz zwei Punkte. Trotzdem fuhr Weber konzentriert weiter und beendete seine Kür mit einer zeitlichen Punktlandung. Auf der Anzeigetafel blieben von 159,00 eingereichten Punkten 150,62 Zähler stehen. Somit konnte er auf Platz vier vorrücken. Zugleich qualifizierte sich Weber mit diesem Ergebnis für das zweite Junior-Masters. Dieses findet am 27. März in Bruckmühl statt und kann per Livestream verfolgt werden. Auch seinem Saisonziel, die Aufnahme in den Nationalkader, rückte Weber mit dieser Leistung ein Stück näher.

Bereits am kommenden Sonntag wird er gemeinsam mit dem SVK-Schülerdoppel Bast/Keller beim zweiten Durchgang des BW-Cups in Ludwigsburg an den Start gehen.