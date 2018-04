Liederkranz und Sängerbund präsentieren Schlager

Der Liederkranz Kirchdorf und der Sängerbund Unteropfingen veranstalten am Samstag, 28. April, um 20 Uhr ein gemeinsames Konzert in der Turn- und Festhalle Kirchdorf. Unter dem Motto „Sag Dankeschön“ beschreiben die Singenden an diesem Abend in modernen Schlagern die innere Motivation, die Menschen zu ihrem Lebensglück führt: Dank, Zufriedenheit und Liebe.

Zu Beginn zeigen der Kinderchor beziehungsweise Chorios, geleitet von Brigitte Mack, mit Liedern wie „Uns’re kleine Nachmusik“ (Mozart), „Seite an Seite“, „Lollipop“ und „Danke für die Lieder“ ihr musikalisches Können.

Trio singt über Verliebte

Unter der Leitung von Roland Horst stimmt im Anschluss der gemischte Chor in das Chorprojekt mit den Schlagern „Merci“ und „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens ein. Als Höhepunkt an diesem Abend werden Stücke wie „What a wonderful world“, „You raise me up“, „One moment in time“, der Titelsong aus Tom und Jerry „Sing mit mir“ nach der Melodie „Ain’t she sweet“ und „That‘s what friends are for“ aufgeführt. Mit dem Duett „Das Geschenk“ und dem Trio „Drei verliebte Nulpen“ werden die Solisten mit ihren Stimmen in der Turn- und Festhalle zu hören sein.

Für die Singenden, Solisten und Instrumentalisten an Flügel und Schlagzeug wird es eine große Herausforderung sein, die Vielzahl der neuen flotten Melodien und die unterschiedlichsten Gefühlsmomente überzeugend vorzuführen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Karten für sechs Euro gibt es an der Abendkasse.