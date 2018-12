Liederkranz und Sängerbund laden ein

Der Liederkranz Kirchdorf und der Sängerbund Unteropfingen laden am Sonntag, 16. Dezember, um 16 Uhr zum Adventskonzert in die Dreifaltigkeitskirche Kirchdorf ein. Neben dem Kinderchor, dem Jugendchor Chorios und dem gemischten Chor werden Solisten und junge Instrumentalisten die Zuhörer unter dem Motto „Vom Flügel eines Engels berührt“ auf das Weihnachtsfest einstimmen. Es beginnt der Kinderchor mit „Alle wollen backen“ und „Endlich ist Winter“. Danach zeigt Chorios mit Stücken wie „Wunder gescheh’n“ und „An Angel“ sein Talent. Für den Hauptteil hat Chorleiter Roland Horst für den gemischten Chor einfühlsame Kompositionen wie „Pie Jesu“ und „Weihnachtszeit – Kinderzeit“ ausgewählt. Den Höhepunkt bilden das „Ave Maria“ von Caccini, „Mistletoe And Wine“ von Cliff Richard und „Sieh die Schönheit dieser Welt“. Für Abwechslung sorgen auch Instrumentalstücke und -begleitungen mit Geige, Oboen, Cajon, Klavier und Orgel.