Liederkranz Kirchdorf veranstaltet Adventskonzert zugunsten der Tafel

Der Liederkranz Kirchdorf veranstaltet am Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr, ein musikalisch vielfältiges Adventskonzert in der Dreifaltigkeitskirche Kirchdorf. Neben dem Kinderchor, dem CHORios und dem gemischten Chor stimmen routinierte Solisten und junge Instrumentalisten mit vielen neuen Musikwerken auf das Weihnachtsfest ein. Mit dem Thema „...dass wir Menschen Schwestern und auch Brüder sind“ sollen die Gäste in der hektischen und unsicheren Zeit des Jahres 2022 den wahren Geist erleben. Der Kinderchor unter Leitung von Brigitte Mack beginnt mit den Weisen „Weihnachten zu Haus“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Danach zeigt der CHORios mit dem poppigen „A Star Is Shining Tonight“ und dem weltbekannten „Last Christmas“ von George Michael seine Talente. Im Hauptteil hat Chorleiter Roland Horst für den gemischten Chor einfühlsame und nostalgische Kompositionen einstudiert wie „Aufgehoben bei Gott“ aus dem Oratorium „Daniel“, die Ballade „Alle Menschen dieser Welt“ und den Chor-Chanson „Weihnachten, wir seh’n uns bald“. Eine Abwechslung bietet der Frauenchor mit hellen und wohlklingenden Stimmen bei „Nigra Sum“, der schwarzen Madonna. Den Höhepunkt bilden die Kompositionen „To Believe“ (Glauben) von Matthew Evancho, das die Sehnsucht und Hoffnung nach Friede und Besserung beschreibt, und das jazzig amerikanische „Adore“ von Graham Kendrick, eine mitreißende Anbetung der Geburt Christi.

Der Eintritt ist frei. Gern werden Spenden für die sozialen Dienste der örtlichen Tafel entgegengenommen, die aktuell besonders unter der Lebensmittelknappheit leiden.