Liederkranz Kirchdorf und Sängerbund Unteropfingen laden zum Konzert ein

Der Liederkranz Kirchdorf und Sängerbund Unteropfingen veranstalten am Sonntag, 22. Mai, um 17.30 Uhr ein Frühjahrskonzert in der Turn- und Festhalle Kirchdorf. Nachdem die vielen Coronabeschränkungen für Konzerte inzwischen alle aufgehoben wurden, wollen die Singenden mit ihren Liedvorträgen die Zuhörer unterhalten. Durch lockere Tischgruppen mit Bewirtung und Brotzeit soll eine Atmosphäre für Fröhlichkeit und Geselligkeit geschaffen werden, heißt es in einer Mitteilung.

Zu Beginn zeigt der Jugendchor Cchorios unter der Regie von Brigitte Mack mit Ausschnitten aus dem Musical „Cinderella“ seinen Charm. Daneben sorgt der Kinderchor mit seinen frischen und lustigen Liedern für Erheiterung.

Im Hauptteil hat Chorleiter Roland Horst zur aktuellen Lage speziell drei Themenbereiche für den gemischten Chor einstudiert: „Wunsch nach Frieden“, „geselliges Beisammensein und neues Miteinander“ sowie „bekannte Melodien“ – auch zum Mitsingen für die Zuhörer. Dies umschreibt der Chor mit den Liedern „Alle Menschen dieser Welt“ (Maierhofer) und „Ich glaube“ von Udo Jürgens, „Schön ist es auf der Welt zu sein“ und „Jeder Tag ein Sonnentag“ vor. Zur Unterhaltung und zum Mitsingen stimmen die Akteure bekannte Schlager an.

Auch die Solisten sowie Instrumentalisten am Flügel und Schlagzeug werden das Konzert ebenso bereichern wie eine wechselnde Moderation. Karten für sechs Euro gibt es an der Abendkasse.