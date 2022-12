Liederkranz Kirchdorf spendet 2800 Euro an Tafel in Memmingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „… dass wir Menschen, Schwestern und auch Brüder sind!“ konnten die Besucher des Advents-Benefizkonzertes eine sehr schöne musikalische und thematische Einstimmung auf Weihnachten mit dem Kinderchor, dem CHORios und den Erwachsenen des Liederkranzes Kirchdorf erleben. Dem Motto entsprechend dankten die Besucher es mit sehr großzügigen Spenden. Durch die Verdoppelung des Erlöses eines Einzelspenders konnte die überwältigende Spendensumme von insgesamt 2800 Euro an den katholischen Verein für soziale Dienste Memmingen und Unterallgäu (SKM) – die Tafel Memmingen – übergeben werden. Diese freute sich sehr über die hohe Zuwendung, denn aufgrund der massiven Lebensmittel- und Energieteuerung werden weniger Lebensmittel gespendet und viel mehr Menschen drängen in die Tafelläden.

Zu Beginn sang der Kinderchor unter der Leitung von Brigitte Mack die Idylle und die schöne Stimmung beim Nikolaus und Weihnachtsfest mit den Liedern „Große Päckchen – kleine Päckchen“ und „Weihnachten zu Haus“. Mit lebhaften Gesten und Bewegungen wirkten die Vorträge noch auflockernder. Danach überzeugten die Größeren zusammen mit dem CHORios mit den bekannten, mehrstimmigen Weihnachtshits „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „A Star Is Shining Tonight“ und „Last Christmas“ vor allem mit traumhaften Soli. Im Hauptteil stimmte dann der gemischte Chor unter der Leitung von Roland Horst mit den Liedern „Dann ist Weihnachtszeit“, „Eine stimmige Zeit“ und dem Chor-Chanson „Weihnachten wir sehn uns bald“. Mit den tiefgründigen und christlichen Kompositionen „Zündet die Lichter der Freude an“, „Aufgehoben bei Gott“ aus dem Oratorium „Daniel“ und der Popballade „Alle Menschen dieser Welt“ verzauberte der Chor die Gäste in eine wohlige Stimmung. Eine berührende Weihnachtsgeschichte vom unschuldig verurteilten Häftling mit Sorgen über seine Zukunft ergänzte die Stimmung treffend. Eine schöne Abwechslung bot der Frauenchor mit der lateinischen Motette „Nigra Sum“. Ein Glanzpunkt war das mächtige „To Believe“ mit zwei bezaubernden englischen Soli vorweg und dem mitreißenden deutschen Chorvortrag über Hunger, Krieg und Armut und die Hoffnung und Sehnsucht auf Friede und Besserung. Einen brillanten Abschluss bot der gemischte Chor mit dem jazzigen „Adore“, einer mitreißenden Anbetung der Geburt Christi. Stefan Hörmann begleitete die Chöre souverän am Klavier.